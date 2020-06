Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Governo ha dato il via libera all’anticipo di un giorno delle semifinali di Coppa Italia. L’atteso match tra Juventus e Milan andrà così in scena venerdì 12 Giugno. L’altro incontro invece, tra Inter e Napoli, si disputerà il 13 Giugno. Nella giornata di domani è attesa l’ufficialità per il provvedimento.