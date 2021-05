Cassano sulla corsa-Champions: “Il Napoli può vincere a Firenze, Juve oscena”

Come sempre, l'ex calciatore barese non le manda a dire: secondo Fantantonio la Juventus è stata la principale delusione della stagione

Così Antonio Cassano durante una puntata della Bobo TV: "E' da inizio stagione che lo dico: quest'anno in Champions la Juve non ci va. Ha fatto un campionato bruttissimo, osceno, e per di più adesso ha l'Inter. Sono la più grande delusione europea, col Sassuolo potevano perdere 4-0. Invece il Napoli ha tutte le carte in regola per poter vincere a Firenze".