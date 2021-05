Brovarone: “Sbagliamo sempre a difendere il vantaggio”

Così a fine gara Bernardo Brovarone ai microfoni di Radio Bruno

A fine gara il classico commento di Bernardo Brovarone a Radio Bruno: "Impossibile non reggere mai il vantaggio poi Vignato bellino quanto vuoi m non lo devi far giocare così... L'atteggiamento della Fiorentina è quello di mettersi a difendere dopo il vantaggio e non va bene con questa difesa. Non è una paura di vincere dettata dagli eventi ma c'è Pezzella che è un cencio, ha perso la Nazionale ed è un giocatore che deve essere ceduto sta giocando in una maniera talmente poco lucida da due anni. Non va bene. Vlahovic? Il calcio è una brutta bestia e dovremmo imparare tutti a fare le valutazioni giuste ma non è facile. Adesso non lo ferma nessuno e sta regalando momenti eccezionali alla Fiorentina e mi dispiace che non riusciamo mai a goderci fino in fondo un prodotto nostro. Secondo me ha voglia di vedere cosa vorrà fare la Fiorentina in futuro. I giocatori svoglino sentirsi a proprio agio e devono avere alla spalle una società forte e organizzata e mi auguro che Commisso che è uno degli uomini più ricchi del mondo abbia voglia di fare bene".