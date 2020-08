Ancora viva la pista Mandzukic per la Fiorentina. Piace anche Sorloth

Anche Tuttosport conferma i nomi trapelati nelle ultime ore per l’attacco viola. Il sogno della Fiorentina è Piatek, ma l’interesse per il polacco non distoglie le attenzioni da altre piste. In particolare, resta viva l’idea Mandzukic, attaccante per il quale potrebbe fare da tramite direttamente Franck Ribery. Confermati anche i nomi di Eder e Soares (SCHEDA) sul taccuino gigliato, trova conferme anche secondo il giornale torinese, il nome di Sorloth (LA SCHEDA) , attaccante in prestito al Crystal Palace nell’ultima stagione ma di proprietà del Trabzonspor. Viva anche la pista Borja Mayoral dal Real Madrid.