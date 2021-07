Ancora out Dragowski: le motivazioni del secondo forfait del polacco

Il polacco assente anche per questa seconda amichevole

Sarà ancora out Bartolomiej Dragowski in questo secondo test nella Val di Fassa. Il portiere, infatti, secondo quanto raccolto dal nostro inviato in ritiro a Moena non prenderà parte all'amichevole per smaltire i carichi di lavoro della settimana. Niente di grave insomma, solo precauzione e riposo necessario per ritrovare la migliore condizione dopo l'infortunio degli scorsi giorni. Da annotare come il polacco stamani abbia svolto un lavoro personalizzato in palestra.