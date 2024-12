Buon Natale dalla redazione di Violanews.com

Il Natale arriva in un momento sereno, anche se con qualche scricchiolio, per la Fiorentina targata Commisso, e anche quest'anno la nostra redazione non salterà neanche un giorno. Sebbene ovviamente gli aggiornamenti per oggi saranno relativi solo alle notizie davvero importanti, vi terremo compagnia tra una portata e l'altra del pranzo e tra un numero e il successivo della tombola.