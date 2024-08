Cecchi: “Nico? Basta dare la colpa ai giocatori. Serve più chiarezza”

"Siamo a pochi giorni dalla prima di campionato, e la Fiorentina è ancora un cantiere aperto. Soprattutto a centrocampo. Nico per me è il miglior giocatore della Fiorentina, e nella mia ottica preferirei che rimanesse. Lo cercano la Juventus e l'Atalanta due big. La Fiorentina negli ultimi anni ha perso posizioni nelle geraarchie e per recuperarle devi aggiungere non sostituire. Gudmundsson può essere valido, gli altri non saprei. Anche se su di lui c'è un'ombra, e non possiamo non considerarla. Non si tratta di chi va via in generale, ma di come sostituisci i giocatori: