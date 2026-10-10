Malissimo la difesa, l'attacco non punge. Fiorentina rimandata
VIDEO VN - Vanoli si smentisce da solo, tutto da buttare
FLOP
RANIERI 4,5: «Ranieri è la Fiorentina», ha detto Vanoli in conferenza stampa. Beh, sicuramente quella dei primi 17 minuti. Marca con il Bluetooth El Shaarawy sul primo gol. Poi liscia completamente il pallone destinato a Messias per il gol del 2-0. Sfiora la gioia sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma la sua prestazione è un incubo.
OULAI 4,5: frena la sua irruenza per soli 20 minuti, poi arriva il giallo. Spesso fuori tempo e fuori posizione, sembra non conoscere i movimenti della squadra. Colpisce con troppa sufficienza un ottimo pallone di Gnonto, sprecando un'occasione. Non è ancora pronto e si vede: inutile forzare la mano.
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