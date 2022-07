Nico Gonzalez ha lasciato il campo prima dei suoi compagni a causa di una brutta botta subita in allenamento. Infatti, l'argentino è cascato in maniera scomposta nel tentativo di controllare un pallone difficile da raggiungere. L'esterno, nei giorni scorsi, si è confrontato con dei problemi alla zona lombare. Le sue condizioni sono in aggiornamento.