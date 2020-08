VN – In programma partita contro la Primavera. Amichevoli ogni domenica

La preparazione della Fiorentina alla stagione 2020-21 entra nel vivo. Tanto che, come raccolto da violanews.com, domenica sera (orario ancora da definire) i gigliati giocheranno un’amichevole a porte chiuse al centro sportivo “Davide Astori” contro la Primavera di Alberto Aquilani, impegnata domani alle 18 a Reggio Emilia contro il Verona nella finale di Coppa Italia. In generale è prevista un’amichevole ogni domenica. Le prossime avversarie dovrebbero essere Lucchese e Pistoiese, ma non si sa ancora se la formazione di Giuseppe Iachini giocherà prima contro la squadra rossonera o contro quella arancione.