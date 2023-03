VN – Fiorentina in partenza, ma Jovic non c’è: il motivo

Come raccolto da un nostro inviato, la Fiorentina è da poco arrivata all'Aeroporto di Peretola per prendere il suo aereo per Sivas. Presenti tutti tra i viola, tranne lo squalificato Biraghi e Jovic. L'attaccante serbo nelle scorse ore è dovuto andare a Madrid per risolvere delle questioni burocratiche non rimandabili, così partirà domani per raggiungere i suoi compagni in Turchia.