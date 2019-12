Vlahovic, missione campione: ora abbiamo le prove. Ma il mercato può aiutarlo

Un gol così non lo fai per caso. Non è il gol della vita in acrobazia, che può essere bollato come “caso” (do you remember Bressan?). Quando parti da centrocampo, fai 50 metri palla al piede sportellando con un certo Skriniar, con i 40mila del Franchi che guardano solo te, e poi scarichi un siluro che lascia di sasso un certo Handanovic, beh non c’è niente di casuale. E’ un gol da campione, quello di cui Dusan Vlahovic ha chiaramente le stimmate. Da lì a diventarlo, nel calcio, il passo non è breve, e come scrivevamo poche settimane fa i tifosi della Fiorentina farebbero bene a coccolarlo e lasciarlo anche sbagliare. Perchè magari la prossima partita si mangerà due gol facili e continuerà ad avere più bassi che alti, normale quando hai appena 19 anni e i brufoli in viso. Il suo destino dipenderà anche, e soprattutto, dalla Fiorentina e dal modo in cui saprà gestirlo. Nelle scorse ore Pradè ha incontrato gli agenti del serbo per ribadire la fiducia della società e dire no alle tante squadre interessate al prestito. A gennaio però servirà affiancare a Vlahovic un attaccante già abituato a segnare, su cui scaricare un po’ di pressioni e da cui Dusan possa imparare. Con l’ambizione di contendergli il posto. MA ORA PUO’ PARTIRE PEDRO: C’E’ UN’OFFERTA UFFICIALE