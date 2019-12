Pedro, il Flamengo ora ci crede: presentata l’offerta alla Fiorentina

Lo strano caso di Pedro. Da una parte c’è Montella che su di lui dimostra, partita dopo partita, di non voler minimamente puntare. Dall’altra ci sono i club brasiliani pronti a riportare in Patria l’attaccante classe ’97 per il quale la Fiorentina ha sborsato oltre 12 milioni appena 4 mesi fa. Uno su tutti, il Flamengo fresco campione del Sudamerica (ha vinto la Copa Libertadores) che vuol regalare dei colpi importanti al tecnico Jorge Jesus. E tra questi c’è proprio Pedro: secondo quanto scrive oggi il Boa Informacao, il club avrebbe già formulato una proposta di prestito e starebbero aspettando una risposta della Fiorentina. Che fino a poche settimane fa garantiva che l’attaccante sarebbe rimasto in viola, ma le cose adesso potrebbero anche cambiare. E potrebbero arrivare a Firenze due attaccanti (LEGGI LA NOSTRA INDISCREZIONE)