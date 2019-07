Vlahovic brilla a NYC, Montella ha avuto le sue conferme

In attesa della definizione dei primi importanti colpi di mercato, Montella ha cercato di trarre il massimo da questa esperienza negli Stati Uniti. Il tecnico campano ha fatto di necessità virtù utilizzando la tournèe per valutare alcuni dei giovani a disposizione. Dopo Chivas ed Arsenal, anche la partita contro il Benfica è passata ed ha dato i suoi verdetti. Sicuramente colui che ne esce meglio è Dusan Vlahovic, il giovane attaccante serbo ruba sempre l’occhio per impegno ed etica del lavoro risultando uno di quelli che fatica più duramente in allenamento. Se a questo riesce ad affiancare prestazioni come quella di ieri sarà davvero difficile non vederlo in campo in un futuro prossimo. Dopo la straordinaria traversa colpita durante la seconda partita di ICC, contro il Benfica ha finalmente messo il suo nome a referto.

Addentrandoci tatticamente nella sfida, nella sua posizione centrale è riuscito ad avere una doppia funzione, quella di finalizzatore e quella di fulcro del gioco. Poichè in una Fiorentina ancora discontinua in fase di palleggio e costruzione della manovra, molto spesso grazie al suo fisico ed alla sua intelligenza tattica è riuscito a far salire la squadra, smistando palloni ai compagni di reparto. La domanda un po’ provocatoria che ci poniamo è, se come più volte ribadito da Pradè e Montella esiste la volontà di rilanciare Simeone, quali effetti può avere l’inserimento di un ulteriore punta titolare in organico? Sia l’argentino che Vlahovic per continuare il loro percorso di crescita necessitano di minuti di gioco, la convivenza dei 3 sarebbe difficile con soltanto campionato e Coppa Italia in calendario. In merito ci sono diverse scelte di pensiero, c’è chi approva l’abbondanza di scelte ritenendo la concorrenza un fattore propedeutico, tuttavia il rischio di ulteriore svalutazione per Simeone persiste.

Negli altri reparti i giovani che si sono maggiormente distinti sono Ranieri, Castrovilli e Sottil che hanno meritato gli elogi di Montella e Pradè. Incerta la loro permanenza in prima squadra, ma anche se dovessero partire in prestito il loro addio avrebbe più le sembianze di un arrivederci, il potenziale per vestire la maglia viola c’è ampiamente.