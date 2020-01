Vicesind. Firenze su Parigi: “Fiorentina è la sua passione. Intitolargli un impianto? Cercheremo il posto adatto”

Presente alla camera ardente per Narciso Parigi in Palazzo Vecchio, il vice sindaco di Firenze, Cristina Giachi, ha parlato così ai media presenti (tra cui Violanews.com) del maestro, scomparso ieri all’età di 92 anni:

La Fiorentina è la sua grande passione. Ha una maglia tutta per sé col numero uno (la maglia è presente sulla bara, ndr). Giocherà delle bellissime partite da ora in poi. Intitolargli una struttura sportiva? Stiamo cercando il modo migliore per onorare la sua memoria, ma un’intitolazione potrebbe essere un modo bello per raccontare questa figura bella di campigiano fiorentino. Cercheremo il posto adatto e lo condivideremo con la famiglia e poi lo comunicheremo alla città.