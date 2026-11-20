Paolo Vanoli in conferenza stampa sabato 21 novembre alle 15:00 al Viola Park per presentare la sfida Monza-Fiorentina
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La Fiorentina torna in campo e si appresta a vivere il posticipo di campionato. Attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali di comunicazione, la società gigliata ha annunciato l'appuntamento con la stampa per la presentazione della sfida contro il Monza: il tecnico viola Paolo Vanoli risponderà alle domande dei giornalisti per fare il punto della situazione in casa fiorentina dopo la sosta per le Nazionali.
Orario e location: appuntamento alle 15:00 al Wind3 Media Center
La conferenza si svolgerà nella giornata di domani, sabato 21 novembre, con inizio fissato per le ore 15:00. La sede dell'incontro sarà, come di consueto, il Wind3 Media Center situato all'interno del centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli, pronto a riaprire i battenti agli operatori dell'informazione dopo le due settimane di stop al campionato.
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