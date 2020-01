Vannucci ricorda Parigi: “Ieri l’inno aveva un sapore particolare”

L’assessore del Comune di Firenze, Andrea Vannucci, ha ricordato così Narciso Parigi, scomparso ieri all’età di 92 anni. La camera ardente in Palazzo Vecchio sarà aperta fino alle 19. Domani il funerale alle 15.30 alla basilica Santissima Annunziata:

Siamo ancora scossi dalla notizia di ieri. Ieri allo stadio c’è stato un momento di grande emozione in occasione del minuto di silenzio. L’inno non ha mai avuto il sapore particolare che ha avuto ieri. Oggi è iniziato una sorta di pellegrinaggio dei fiorentini ai quali Narciso ha trasmesso tantissimo. Ha lasciato pietre miliari nella storia della città e non poteva che farlo accanto a una sciarpa viola e a una maglia col numero uno. Gli aneddoti e i ricordi si mischiano, la sua voce ci ha accompagnato in questi anni. Ricordo quando gli fu consegnato il Fiorino d’Oro. Porta Firenze nel cuore.