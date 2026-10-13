Le ultime notizie dal Viola Park sulle condizioni e sul recupero fisico di Arthur Atta, centrocampista della Fiorentina

Redazione VN
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Prosegue il lavoro di recupero per Arthur Atta in casa Fiorentina. Il centrocampista francese sta continuando a svolgere un programma di allenamento personalizzato per smaltire il problema fisico che lo ha tenuto ai box nelle ultime uscite.

Le condizioni del francese verso domenica

Nonostante le sedute individuali svolte al Viola Park, filtra grande cautela attorno al suo impiego nel prossimo turno di campionato. Resta pessimismo in vista della gara contro il Como, in programma domenica 18 ottobre alle ore 15:00 all'Artemio Franchi.

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