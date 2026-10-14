Arthur Atta è nuovamente fermo per un problema muscolare, dopo aver affrontato la sosta per le Nazionali con l’obiettivo di recuperare condizione. «Ho avuto qualche problema muscolare ma ora sto bene e sono convinto che questa sosta mi servirà per entrare in forma», aveva dichiarato al Corriere Fiorentino. Il programma prevedeva lavoro personalizzato e successivo rientro in gruppo: dopo aver saltato l’amichevole con il Signa, il francese aveva partecipato alla partitella con la Primavera del sabato seguente, che sembrava certificare il recupero.

Proprio in quell’occasione, però, un nuovo dolore ha imposto un altro stop, convincendo il giocatore, Vanoli e lo staff medico a fare un passo indietro. Una ricaduta che, secondo quanto filtra dalla Fiorentina, non sarebbe legata a pubalgia o problemi simili: si tratta di un sovraccarico funzionale ai muscoli dell’addome, da gestire con la massima cautela per interrompere il continuo alternarsi di recuperi e frenate. «Lo rimetterò in campo solo quando sarà al 110%», ha spiegato Vanoli prima della trasferta di Genova.

Il rientro contro il Como domenica appare sostanzialmente impossibile: più probabile un ritorno nel periodo delle sfide con Inter, Atalanta e Sassuolo, che vedranno i viola impegnati tre volte in una settimana. Nessuno, però, vuole indicare scadenze precise: tutto dipenderà dalla risposta del fisico all’aumento dell’intensità degli allenamenti. L’obiettivo è ottenere una guarigione completa, senza forzare i tempi né chiedergli di stringere i denti come nelle prime giornate. Fermarlo prima sarebbe stato probabilmente possibile, ma adesso la priorità è aspettarlo con calma ed evitare altre ricadute. Lo scrive il Corriere Fiorentino.