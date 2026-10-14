La Fiorentina cerca il riscatto dopo la sconfitta di Genova. Alla ripresa degli allenamenti al Viola Park, dopo ventiquattro ore di libertà, la delusione che aveva caratterizzato la seduta di scarico di domenica ha lasciato spazio alla determinazione. Il gruppo è consapevole di aver deluso le aspettative dei tifosi in questo avvio di stagione, soprattutto con la prestazione di Marassi.

Nello spogliatoio nessuno vuole rivivere la dura contestazione seguita alla sconfitta con il Torino, ultima partita di Fabio Grosso sulla panchina viola. Una prova deludente o un altro risultato negativo domenica contro il Como potrebbero però riaccendere la rabbia della piazza. La reazione dovrà arrivare contro un avversario che ha vinto gli ultimi tre confronti al Franchi, tra campionato e Coppa Italia. Vanoli sembra orientato a cambiare qualcosa in tutte le zone del campo.

Il tecnico ha parlato alla squadra ieri pomeriggio, alla ripresa del lavoro sul campo alle 15, mentre la mattinata era stata dedicata ai test individuali dei giocatori impegnati con le Nazionali durante la sosta. Vanoli ha chiesto di evitare approcci come quello di Marassi e di non farsi condizionare da una classifica che ha riportato lo spogliatoio indietro di dodici mesi. Servono attenzione e intensità fin dai primi minuti, senza concedere agli avversari un vantaggio mentre la Fiorentina prende le misure della partita. Lo scrive la Nazione.