Vanoli deve scegliere se confermare il 4-2-3-1 o passare a un più coperto 4-3-3, che in fase difensiva diventerebbe un 4-5-1. Una decisione legata anche all’assenza di Atta e alla necessità di trovare soluzioni capaci di smuovere la classifica.

Nel 4-2-3-1, l’alternativa naturale ad Atta è Pedro Gonçalves, che non ha ancora disputato una partita di campionato da titolare: la sua condizione migliora, ma non ha ancora novanta minuti nelle gambe. Un’altra possibilità è Franco Mastantuono, sottoposto ieri pomeriggio a un intervento di riduzione e sintesi della frattura del quarto metacarpo della mano sinistra, riportata contro il Genoa. Da oggi tornerà in campo, puntando al duello di domenica con Nico Paz.

Con il 4-3-3, invece, potrebbe trovare spazio Oulai in regia, affiancato da Fagioli e Ndour, con Brescianini come ulteriore opzione. Le alternative sono numerose, ma dovranno tradursi in un miglioramento dei risultati. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.