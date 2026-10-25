Il ds della Fiorentina, Fabio Paratici, ha preso la parola prima della sfida contro l'Inter.

Una gara particolare per lui che ritrova il suo mentore Beppe Marotta, oggi presidente nerazzurro, con cui ha lavorato alla Sampdoria e alla Juventus e con cui si è abbracciato nel tunnel degli spogliatoi, come testimoniato dalle telecamere di Dazn.

I rapporti tra i due dirigenti si sono deteriorati dopo i successi condivisi: sette scudetti e finali di Champions, prima delle divergenze sull’arrivo di Cristiano Ronaldo e delle difficoltà economiche bianconere, aggravate dal Covid. Dopo l’addio alla Juventus, Marotta dichiarò: "Sono rimasto in buoni rapporti con tutti ad eccezione di Paratici".