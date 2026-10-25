Così il direttore sportivo della Fiorentina a pochi minuti del match con l'Inter, valido per l'ottava giornata di campionato
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Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match contro l'Inter. Queste le sue parole:
Supporto a Vanoli? Sapete quanto sia utile la vicinanza della società. Siamo vicini al tecnico, vogliamo metterlo nelle migliori condizioni possibili. Ha fatto 4 punti ma giocando anche contro squadre importanti. Bisogna analizzare sia calendario sia le prestazioni. Perché gli episodi spostano gli equilibri.
Trovare equilibrio
Non pensiamo a gennaio. I giocatori di talento li abbiamo, sia offensivi che difensivi. Chiellini, Bonucci e Barzagli non avevano talento? Credo che abbiamo intrapreso un percorso chiaro sapendo che avremmo incontrato delle difficoltà. Ci sono le salite e non ci sono scorciatoie. Dobbiamo ottimizzare il nostro lavoro.
Dodo
Situazione chiara. Lui voleva trovare una soluzione diversa dalla Fiorentina a fine anno. Eravamo disposti ad accontentarlo alle cifre giuste. Questo non è successo. Questo ha portato un po' di difficoltà nell'approccio alla sua nuova stagione. Adesso è tornato in carreggiata e sta facendo molto bene. Giocherà se se lo meriterà.
Il figlio nella Primavera della Roma
A quest'età i complimenti vanno dosati. Io sono molto severo con lui come giocatore. Ma sono molto felice per lui
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