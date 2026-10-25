Le parole del difensore viola prima della sfida contro l'Inter a San Siro

Redazione VN
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VIDEO - Quando la Fiorentina si prese la vetta della Serie A distruggendo l'Inter

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Marin Pongracic è intervenuto nel pre partita di Dazn a pochi minuti dal match con l'Inter

Bisogna essere cattivi, compatti e tosti tutti e 11. Se facciamo così possiamo fare risultato
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

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