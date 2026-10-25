All'inizio del secondo tempo di Fiorentina-Inter episodio di tensione sotto la curva popolata dagli ultras nerazzurri: col pallone in fallo laterale per i nerazzurri sul fianco destro viola, Alex Jimenez si è sentito bersagliare con qualche insulto dagli spalti e ha deciso di reagire.

Un gesto della mano a incitare, come a dire "più forte", seguito da una marea di fischi e un capannello di giocatori di entrambe le squadre, accesi da questo confronto a distanza tra l'ex Milan e i tifosi che tante volte gli hanno fischiato contro. La situazione è poi rientrata pian piano.

Al 60' Jimenez è rimasto a terra dolorante, e anche in quel momento è stato beccato dai tifosi dell'Inter.