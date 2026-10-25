Aria di derby per lo spagnolo, che ha militato nel Milan ed è stato beccato dalla curva interista all'inizio del secondo tempo

Federico Targetti
FBL-ITA-SERIEA-INTER-FIORENTINA

VIDEO - Quando la Fiorentina si prese la vetta della Serie A distruggendo l'Inter

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All'inizio del secondo tempo di Fiorentina-Inter episodio di tensione sotto la curva popolata dagli ultras nerazzurri: col pallone in fallo laterale per i nerazzurri sul fianco destro viola, Alex Jimenez si è sentito bersagliare con qualche insulto dagli spalti e ha deciso di reagire.

Un gesto della mano a incitare, come a dire "più forte", seguito da una marea di fischi e un capannello di giocatori di entrambe le squadre, accesi da questo confronto a distanza tra l'ex Milan e i tifosi che tante volte gli hanno fischiato contro. La situazione è poi rientrata pian piano.

Al 60' Jimenez è rimasto a terra dolorante, e anche in quel momento è stato beccato dai tifosi dell'Inter.

FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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