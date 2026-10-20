Prosegue a gonfie vele il cammino della Roma in Youth League. Nella terza giornata della competizione europea, la formazione guidata da Mattia Scala ha calato il pokerissimo al Tre Fontane superando con un nettissimo 5-0 lo Slovan Bratislava e portandosi così a quota 6 punti nella graduatoria generale.

Show al Tre Fontane: Camara, Arena e la tripletta d'autore

Una gara a senso unico fin dalle prime battute, sbloccata ed incanalata sui binari giusti grazie alle firme di Camara e Arena. Ma a rubare la scena nella ripresa è stato Lorenzo Paratici: subentrato a gara in corso, il giovane attaccante ha spaccato in due la partita mettendo a referto una favolosa tripletta personale che ha fissato il punteggio sul definitivo 5-0.

Chi è Lorenzo Paratici: profilo e crescita del figlio d'arte

Nato nel 2008, Lorenzo Paratici è figlio di Fabio Paratici, attuale direttore sportivo della Fiorentina ed ex dirigente di Juventus e Tottenham. Cresciuto calcisticamente tra i settori giovanili di Pro Vercelli e Sampdoria, il giovane attaccante si sta imponendo come uno dei prospetti più nitidi dell'intero panorama giovanile romanista.

Giocatore dotato di grande dinamismo e di un eccellente destro, Paratici fa della rapidità, dell'abilità negli inserimenti negli spazi e del fiuto del gol i suoi principali punti di forza. Impiegabile sia come prima punta sia lungo la fascia offensiva, il classe 2008 aveva già fatto parlare di sé nella passata stagione con le giovanili blucerchiate fino alla chiamata in prima squadra da parte di Gasperini per l'amichevole contro il Roma City (in cui mise a segno tre reti) e la successiva convocazione in Serie A contro il Genoa. La tripletta d'autore calata in Youth League conferma così il grandissimo potenziale del giovane centravanti.