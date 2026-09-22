VIDEO - Tacchinardi: "Dragusin-Hojlund? Trattenuta leggera, oggi non è rigore"

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1 - Lautaro, Kanté e quel gesto verso la tribuna: ecco il vero Paolo Vanoli

2 - Dalla Turchia: "Il Galatasaray vuole Oulai". Pronto l'assalto a gennaio?

3 - Vanoli vs Grosso, la differenza è in Jimenez: nuovo ruolo, numeri e riscatto

4 - Repubblica: "Ottimismo sul Franchi. Il club entra nel progetto, lo scenario"

5 - Mastantuono: "Italia come rivincita? No. Me la sto godendo appieno"