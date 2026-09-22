Rileggi tutte le cinque notizie più lette della giornata di ViolaNews
VIDEO - Tacchinardi: "Dragusin-Hojlund? Trattenuta leggera, oggi non è rigore"
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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.
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2 - Dalla Turchia: "Il Galatasaray vuole Oulai". Pronto l'assalto a gennaio?
3 - Vanoli vs Grosso, la differenza è in Jimenez: nuovo ruolo, numeri e riscatto
4 - Repubblica: "Ottimismo sul Franchi. Il club entra nel progetto, lo scenario"
5 - Mastantuono: "Italia come rivincita? No. Me la sto godendo appieno"
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