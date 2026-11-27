VIDEO VN - Il primo giorno di ritiro e le condizioni di Viery

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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Fiorentina, occhi su Mezzotero: quattro gol in quattro partite con la Sampdordia

2 - Udinese-Fiorentina, probabili formazioni: torna Fagioli, possibile cambio di modulo a Udine

3 - Vanoli si gioca la Fiorentina? Lo faccia seguendo le sue idee. Qualsiasi siano

4 - SONDAGGIO VN - Esonerare Vanoli senza vittoria a Udine? I vostri voti

5 - Brovarone: "A Firenze serve un allenatore di spessore. Paratici ha fatto errori"