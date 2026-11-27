VIDEO VN - Il primo giorno di ritiro e le condizioni di Viery

La Fiorentina monitora Lorenzo Mezzotero, giovane attaccante della Sampdoria. Il classe 2008 ha segnato quattro gol nelle ultime quattro partite con i blucerchiati, attirando l’attenzione di diversi club italiani.

Oltre ai viola, sul giocatore ci sono gli occhi di Inter, Juventus, Napoli, Como, Sassuolo e Monza. Nelle ultime settimane diversi osservatori sono stati inviati a seguire dal vivo le partite della Sampdoria.

Per la Fiorentina, l’interesse è al momento in fase di osservazione. Le prossime partite offriranno ai viola altre occasioni per valutare l’attaccante e capire se approfondire il discorso. Lo riporta Nicolò Schira.