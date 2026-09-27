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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Basta ritiro al Viola Park, Repubblica: "Paratici ci pensa, ecco le destinazioni"

2 - Fiorentina-Signa 1914, 9-0: chi sale e chi scende dopo l'amichevole

3 - Atta: "Qui a Firenze per un motivo. Grosso? Inspiegabile, ma una cosa non è vera"

4 - L'intuizione Jimenez-Dodò a destra funziona molto bene: come sono andati

5 - CorSport: "Questo è il vero De Gea. E Paratici tratta il rinnovo"