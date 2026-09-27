David De Gea è stato decisivo nel pareggio della Fiorentina contro il Napoli. Le sue parate, per un valore complessivo di 1,47 gol attesi neutralizzati, hanno permesso ai viola di conquistare un punto prezioso per la classifica e il morale prima della lunga sosta.

Dopo un avvio difficile, il portiere spagnolo è tornato protagonista con l’arrivo di Paolo Vanoli. Nelle prime sette gare ufficiali aveva fatto registrare una percentuale di parate inferiore al 54%, ma contro il Napoli si è rivisto il De Gea capace di incidere nei momenti più delicati.Il suo ultimo rinnovo risale al maggio 2025. La Fiorentina avrebbe potuto esercitare l’opzione per prolungare il contratto fino al 2026, raddoppiando l’ingaggio da 1,2 a 2,4 milioni di euro. Scelse invece di premiarne il rendimento con un accordo triennale da 3 milioni netti a stagione.

Nei prossimi mesi la società potrebbe valutare un ulteriore prolungamento: De Gea resta un punto di riferimento anche come capitano di uno spogliatoio giovane e rinnovato.