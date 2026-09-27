I piani di Vanoli e staff per gestire la sosta per le Nazionali in quel del Viola Park: quando i viola riprenderanno gli allenamenti

Redazione VN
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Vinciguerra: "Dal Bar degli Sportivi al Chiosco degli Sportivi"

La Fiorentina si concede un breve momento di respiro. Subito dopo il test amichevole disputato contro il Signa, il tecnico Paolo Vanoli ha accordato quarantaotto ore di riposo all'intero gruppo.

La ripresa delle attività al Viola Park è fissata per mercoledì, giornata in cui Pellegrino e compagni saranno attesi da una doppia seduta di allenamento.

L'obiettivo dell'ambiente viola è prepararsi con il massimo rigore all'imminente rientro in campo, previsto per sabato 10 ottobre in casa del Genoa.

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