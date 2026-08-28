VIDEO - Grosso: "Kean? Vedremo oggi. Ha sempre dato disponibilità, poi ci sono state evoluzioni"

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1 - Viviano: "Kean grande acquisto per il Como. Zirkzee? Non capisco una cosa"

2 - Gazzetta: "Zirkzee alla Fiorentina grazie alla... Juve! Ma Paratici teme ancora una cosa"

3 - Fiorentina-Njie, accordo di massima fino al 2031. Il giocatore chiede l'addio al Toro

4 - VN - Paratici si muove per l'attacco: arriva l'offerta per Beto

5 - Fiorentina-Frosinone, probabili formazioni: Oulai e Valdepenas alla riscossa