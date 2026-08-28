Per la festa del Centenario della Fiorentina, alcuni principali monumenti di Firenze si sono tinti di viola

Redazione VN
Vinciguerra via Bellini V100LA

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Per celebrare i 100 anni della Fiorentina, il Comune di Firenze ha voluto "tingere" di viola alcuni dei monumenti e luoghi chiave della città. Grazie alle immagini del fotografo Massimo Sestini, Violanews vi mostra le foto di Piazzale Michelangelo, di Piazza Signoria e di Porta Romana colorate di viola. Il David, il Biancone e la principale porta di accesso Sud di Firenze, illuminate per festeggiare il Centenario viola che culminerà domani dopo la gara contro il Frosinone.

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Firenze, il David di Michelangelo si tinge di viola per il Centenario 2026-08-28 ©️ ufficio stampa Comune di Firenze
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Firenze, il David di Michelangelo si tinge di viola per il Centenario 2026-08-28 ©️ ufficio stampa Comune di Firenze
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Firenze, Piazza della Signoria Biancone la fontana del Nettuno illuminata di viola per il centenario della Fiorentina 2026/08/28 © Ufficio Stampa Comune di Firenze
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Firenze, Piazza della Signoria Biancone la fontana del Nettuno illuminata di viola per il centenario della Fiorentina 2026/08/28 © Ufficio Stampa Comune di Firenze
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Firenze, porta Romana si tinge di viola per il Centenario 2026-08-28 ©️ ufficio stampa Comune di Firenze
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