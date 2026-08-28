Per celebrare i 100 anni della Fiorentina, il Comune di Firenze ha voluto "tingere" di viola alcuni dei monumenti e luoghi chiave della città. Grazie alle immagini del fotografo Massimo Sestini, Violanews vi mostra le foto di Piazzale Michelangelo, di Piazza Signoria e di Porta Romana colorate di viola. Il David, il Biancone e la principale porta di accesso Sud di Firenze, illuminate per festeggiare il Centenario viola che culminerà domani dopo la gara contro il Frosinone.

Firenze, il David di Michelangelo si tinge di viola per il Centenario 2026-08-28 ©️ ufficio stampa Comune di Firenze

Firenze, il David di Michelangelo si tinge di viola per il Centenario 2026-08-28 ©️ ufficio stampa Comune di Firenze

Firenze, Piazza della Signoria Biancone la fontana del Nettuno illuminata di viola per il centenario della Fiorentina 2026/08/28 © Ufficio Stampa Comune di Firenze

Firenze, Piazza della Signoria Biancone la fontana del Nettuno illuminata di viola per il centenario della Fiorentina 2026/08/28 © Ufficio Stampa Comune di Firenze