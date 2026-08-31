VIDEO VN - Beto è a Firenze! Le immagini da Peretola

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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - VN - Torreira aspetta la Fiorentina e dice no all'A. Intreccio con Mandragora

2 - Cecchi su Beto e Pellegrino: "Insieme non fanno Kean. Smarrita la rotta del mercato"

3 - Sky conferma: "La Fiorentina chiude Gnonto. A Firenze nel pomeriggio"

4 - L'esperto: "Gnonto ha fame di riscatto. Beto persona delicata e sicura di sé"

5 - Orlando: "Grosso o vince o lo mandano via. Sullo sfondo vedo questo nome"