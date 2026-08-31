Che giocatore ha preso la Fiorentina? L'Alieu Njie che ha messo a ferro e fuoco il fianco destro del Milan alla prima di campionato o quello che ha messo assieme appena un gol e un assist in tutto il 2025/26 col Torino? Per provare a capirlo, VN ha contattato il collega Davide Bonsignore, redattore e responsabile delle relazioni esterne di Toronews:

"Njie è arrivato a Torino nell'estate del 2021, prelevato dal Forssa, club svedese, quando aveva 16 anni; ha fatto un percorso nelle giovanili, Under 17, Under 18, Primavera, fino all'esordio in prima squadra due stagioni fa con Paolo Vanoli".

Quindi Vanoli dice bene quando rivendica il lavoro sui giovani

"E non un esordio

qualsiasi, non un episodio isolato: l'ha reso un giocatore importante per prima squadra. Njie ha iniziato a subentrare in un bel

po' di partite dando un contributo importante: si diceva che era il giocatore che spaccava le

partite in quel periodo, entrava e cambiava i ritmi perché è un giocatore molto agile, di gamba, che

dribbla rapido, veloce".

Ma allora perché non conosciamo Njie come un'ala di spicco nel nostro campionato?

"L'apice l'ha raggiunto con il gol di rapina contro il Como

, dopodiché sempre con Vanoli ha avuto un infortunio

che l'ha tenuto fuori per tre mesi: da quel momento in poi ha faticato,

nel

la scorsa stagione non è mai tornato quello a cui erano abituati i tifosi. P

oi è arrivato Abate che con un modulo diverso, un 3-4-2-1, sembrava potesse far

cambiare le sorti di questo giocatore, che in effetti ha fatto un precampionato interessante. All'inizio

sembrava un po' svogliato, poi ha immagazzinato i precetti tattici dell'allenatore, sembrava un giocatore che

potesse fare realmente il salto di qualità in questa stagione, finalmente in un ruolo

che è il suo".

Ecco appunto, quindi esterno sinistro, giusto?

"Esterno, trequartista, seconda punta, insomma giocatore che parte

dall'esterno e poi si accentra, ma poi è appunto successo tutto quello che sappiamo. G

iocatore

che

caratterialmente è sicuramente insidioso, nel senso che deve tenere la testa a posto, ma

tecnicamente brillante, forte, capace già di cose interessanti. Se non fosse stato per

quell'infortunio probabilmente lo racconteremmo già

in misura diversa, però ha fatto fatica a riprendersi, ci ha messo una stagione intera,

questo è sicuramente da sottolineare. C

on Baroni e D'Aversa non ha trovato mai la posizione giusta, l'ambiente giusto,

però di fatto non ha più ritrovato quello smalto che invece stava trovando con Vanoli e forse aveva ripreso con Abate, come avrete visto nello spezzone col Milan".