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Le 5 top news di oggi: Amatucci in uscita, cosa manca per Thorstvedt e Koleosho

Lorenzo Amatucci
Le top news tra Fiorentina e dintorni: Violanews le raggruppa e ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le top news di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico, tra calciomercato, grandi eventi e notizie di carattere generale, viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Ounahi: due messaggi al Mondiale (e al mercato). La posizione di Paratici
2 - VN - Il Depor spinge per Amatucci. Le cifre ed i dettagli della proposta
3 - Batistuta: "Ricordi con Edmundo? Brutti, non c'era feeling tra di noi 
4 - Thorstvedt e Koleosho, Nazione: "Ecco cosa manca per chiudere i due colpi"
5 - CorFio: “Ecco con che criterio Paratici sta scegliendo i terzini viola”

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