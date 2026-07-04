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Le 5 top news di oggi: Avanti tutta per Oulai. Grosso ha chiamato Kean
Le top news tra Fiorentina e dintorni: Violanews le raggruppa e ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata
La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico, tra calciomercato, grandi eventi e notizie di carattere generale, viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.
|1 - Chi è Oulai, come gioca e cosa dicono in Turchia sul prezzo
|2 - Aranda-Fiorentina, tutte le tappe del braccio di ferro. Paratici ha la palla match
|4 - Repubblica: "Grosso ha chiamato Kean. La risposta dell'attaccante"
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