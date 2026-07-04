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Le 5 top news di oggi: Avanti tutta per Oulai. Grosso ha chiamato Kean

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Le top news tra Fiorentina e dintorni: Violanews le raggruppa e ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le top news di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico, tra calciomercato, grandi eventi e notizie di carattere generale, viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Chi è Oulai, come gioca e cosa dicono in Turchia sul prezzo

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Le 5 top news di oggi: Avanti tutta per Oulai. Grosso ha chiamato Kean

 

2 - Aranda-Fiorentina, tutte le tappe del braccio di ferro. Paratici ha la palla match

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LIVERPOOL, ENGLAND - MARCH 31: Nicolas Pepe of Ivory Coast celebrates scoring his team's first goal with teammate Christ Inao Oulai during the international friendly match between Scotland and Ivory Coast at Hill Dickinson Stadium on March 31, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Kate McShane/Getty Images)

 

4 - Repubblica: "Grosso ha chiamato Kean. La risposta dell'attaccante"

Kean; Grosso

 

5 - Paratici "stressa" il bilancio, Commisso all'attacco: cifre e visione alla lunga

Fabio Paratici; Giuseppe Commisso

 

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