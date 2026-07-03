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Le 5 top news di oggi: Piccoli in uscita, voci su Fagioli. Due colpi in entrata

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Le top news tra Fiorentina e dintorni: Violanews le raggruppa e ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le top news di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico, tra calciomercato, grandi eventi e notizie di carattere generale, viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Repubblica: "Il Newcastle su Fagioli, Paratici fissa il prezzo"

Fagioli
FLORENCE, ITALY - MAY 10: Nicolo' Fagioli of ACF Fiorentina reacts during the Serie A match between ACF Fiorentina and Genoa CFC at Artemio Franchi on May 10, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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GERMOGLI PH: 22 MAGGIO 2026 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI CAMPIONATO SERIA A FIORENTINA VS ATALANTA NELLA FOTO GOL ESULTANZA PICCOLI
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LIMA, PERU - SEPTEMBER 9: Orlando Gill of Paraguay looks on prior to the FIFA World Cup 2026 South American Qualifier match between Peru and Paraguay at Estadio Nacional de Lima on September 9, 2025 in Lima, Peru. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

5 - Fiorentina, Koleosho si è deciso. Moretto: "È vicinissimo"

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