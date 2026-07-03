Rep: “Il Newcastle punta Fagioli, la posizione di Paratici e la cifra per il sì”

Il domino della Premier

A far scattare il campanello d'allarme è il clamoroso domino di mercato che si sta consumando in Premier League. Con il passaggio ormai definito di Sandro Tonali dal Newcastle al Tottenham per la cifra monstre di 116 milioni di euro, i Magpies hanno ora a disposizione un budget stellare e avrebbero individuato proprio in Fagioli il sostituto ideale. Al momento sulla scrivania della dirigenza viola non sono ancora pervenute offerte ufficiali e il regista azzurro figura in una lista di profili opzionabili. Tuttavia, l'uomo mercato Fabio Paratici sta già studiando la situazione con la consueta strategia del doppio binario.