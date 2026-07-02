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Le 5 top news di oggi: Martinelli e Croci, destini diversi. Kean in Turchia?

Martinelli
Fiorentina e dintorni: Violanews raggruppa e ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - VN – Martinelli all'Avellino, c'è la formula. Il giorno della risposta del portiere

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BODO, NORWAY - FEBRUARY 17: Alessandro Bastoni of FC Internazionale attends during the FC Internazionale press conference at Aspmyra Stadion on February 17, 2026 in Bodo, Norway. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)
Federico Croci
lutto

5 - Dalla Turchia: Kean proposto al Fenerbahçe per la prossima stagione

Kean
VERONA, ITALY - APRIL 04: Moise Kean of Fiorentina looks on during the Serie A match between Hellas Verona FC and ACF Fiorentina at Stadio Marcantonio Bentegodi on April 04, 2026 in Verona, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)
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