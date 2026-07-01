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Le 5 top news di oggi: tra mercato, multa UEFA e… Bastoni

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Fiorentina e dintorni: Violanews raggruppa e ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Dal Portogallo: "La Fiorentina sul bomber di Simone Inzaghi. C'è anche Farioli"

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JEDDAH, SAUDI ARABIA - APRIL 25: Marcos Leonardo of Al Hilal celebrates after scoring the second goal during the AFC Champions League Elite match between Al Hilal and Gwangju at King Abdullah Sports City Hall Stadium on April 25, 2025 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
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BODO, NORWAY - FEBRUARY 17: Alessandro Bastoni of FC Internazionale attends during the FC Internazionale press conference at Aspmyra Stadion on February 17, 2026 in Bodo, Norway. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)
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TURIN, ITALY - DECEMBER 10: Edon Zhegrova of Juventus gestures during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between Juventus and Pafos FC at Juventus Stadium on December 10, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)
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SASSUOLO, ITALY - APRIL 04: Kristian Thorstvedt of US Sassuolo during the Serie A match between US Sassuolo Calcio and Cagliari Calcio at Mapei Stadium Citta del Tricolore on April 04, 2026 in Sassuolo, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
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