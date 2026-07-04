Fiorentina, ufficializzate le date del ritiro: si inizia il 13 luglio

La Fiorentina ha ufficializzato le date del ritiro estivo: ecco quando inizierà la preparazione della squadra verso la nuova stagione.

La Fiorentina ha definito le date del ritiro estivo in vista della nuova stagione. Il club viola si prepara a dare il via alla preparazione tra raduno, allenamenti e i primi impegni amichevoli. Di seguito tutte le date e le informazioni sul ritiro della squadra di Fabio Grosso: