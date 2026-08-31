Luca Gotti ha allenato Beto all'Udinese, e l'allenatore tesse le lodi del neo attaccante viola
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Intervenuto a Sky Sport, l'ex allenatore dell'Udinese Luca Gotti ha detto la sua sull'arrivo di Beto alla Fiorentina. Il tecnico lo ha sgrezzato in Friuli, raccontando la sua ascesa:
Buono, generoso, gran lavoratore, si fa voler bene da tutti. Quando aveva 18 anni faceva ancora il cameriere e viene al campo tutti i giorni con una grande voglia di migliorare. Ha un fisico possente ma la sua qualità migliore è l'attacco alla profondità, in questo si sovrappone a Kean. E' arrivato che era abbastanza grossolano, ma con l'impegno si è raffinato, è diventato un giocatore utile e ha fatto ricredere anche la tifoseria dell'Everton lavorando in questo modo. A conti fatti io credo che la Fiorentina abbia fatto un ottimo affare.
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