"Due giorni fa, nel corso della festa per il centenario della nostra Fiorentina, ho detto che bisogna onorare il passato, ma bisogna onorare anche il futuro, e ho parlato di Rinascimento. Noi vogliamo di qui in avanti iniziare un nuovo capitolo della nostra storia". Lo ha detto il presidente della Fiorentina, Giuseppe B.Commisso, nel corso di un talk con le leggende viola, in svolgimento al Viola Park. "Da quando siamo arrivati noi della famiglia Commisso, abbiamo fatto i più grandi investimenti in questo club, non solo nelle strutture, ma anche per quanto riguarda il monte ingaggi e i giocatori - ha aggiunto il numero uno della Fiorentina - In tutto l'investimento ammonta a circa 1,1 miliardi di euro, quindi se ci pensate sono tantissimi soldi, e noi lo facciamo proprio per rendere la storia della Fiorentina ancora più grande di quella che è".

"Se guardate anche per esempio all'ultima sessione del mercato estivo, abbiamo speso la cifra più alta mai spesa dalla Fiorentina per quello che riguarda i nuovi giocatori arrivati - ha proseguito - Noi lo facciamo perché vogliamo veramente fare tanto per quello che è il futuro della Fiorentina, e pensiamo che questi investimenti siano veramente importanti, ma la cosa più importante secondo noi è investire nelle giovanili. Ecco perché abbiamo costruito il centro sportivo Rocco B.Commisso Viola Park, per dare giovani al nostro calcio anche per la nostra nazionale". (Italpress)