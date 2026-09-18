La Romania sceglie Radu Dragusin nonostante il fastidio muscolare accusato dopo la gara contro il Pisa
VIDEO - Besiktas, è Italiano-mania! Il coro dei tifosi fa impazzire l'allenatore
La Romania si prepara a tornare in campo per una serie di impegni internazionali che la vedranno opposta a Svezia, Bosnia, Polonia e di nuovo Svezia. Il commissario tecnico Gheorghe Hagi ha diramato la lista dei convocati per i prossimi appuntamenti, confermando la fiducia nei confronti dei calciatori impegnati nel campionato italiano.
Il punto sui convocati: Dragusin guida il reparto arretrato
Tra i nomi principali figura Radu Dragusin, punto fermo della retroguardia della nazionale rumena nonostante l'affaticamento muscolare accusato in questa settimana (LE ULTIME). Di seguito il quadro completo dei giocatori scelti da Hagi per le prossime sfide:
-
Portieri: Radu, Hindrich, Cojocaru.
-
Difensori: Ratiu, Strata, Coubis, Dragusin, Burca, Racovitan, Ghita, Ilie, Eissat, Bancu, Borza, Oprut.
-
Centrocampisti: Baluta, Screciu, R. Marin, M. Marin, Stanciu, Cicaldau, Dragomir, Matei, Cirjan.
-
Attaccanti: Man, Olaru, Morutan, Hagi, Mihaila, Tanase, Munteanu, Birligea, Dragus.
© RIPRODUZIONE RISERVATA