La Romania sceglie Radu Dragusin nonostante il fastidio muscolare accusato dopo la gara contro il Pisa

Redazione VN
Besiktas JK v Olympique de Marseille - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1

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La Romania si prepara a tornare in campo per una serie di impegni internazionali che la vedranno opposta a Svezia, Bosnia, Polonia e di nuovo Svezia. Il commissario tecnico Gheorghe Hagi ha diramato la lista dei convocati per i prossimi appuntamenti, confermando la fiducia nei confronti dei calciatori impegnati nel campionato italiano.

Il punto sui convocati: Dragusin guida il reparto arretrato

Tra i nomi principali figura Radu Dragusin, punto fermo della retroguardia della nazionale rumena nonostante l'affaticamento muscolare accusato in questa settimana (LE ULTIME). Di seguito il quadro completo dei giocatori scelti da Hagi per le prossime sfide:

FIORENTINA VS TORINO

  • Portieri: Radu, Hindrich, Cojocaru.

  • Difensori: Ratiu, Strata, Coubis, Dragusin, Burca, Racovitan, Ghita, Ilie, Eissat, Bancu, Borza, Oprut.

  • Centrocampisti: Baluta, Screciu, R. Marin, M. Marin, Stanciu, Cicaldau, Dragomir, Matei, Cirjan.

  • Attaccanti: Man, Olaru, Morutan, Hagi, Mihaila, Tanase, Munteanu, Birligea, Dragus.

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