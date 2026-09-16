Le condizioni di Radu Dragusin dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Pisa: il rumeno era stato sostituto al 45'
Arrivano novità sulle condizioni di Radu Dragușin dopo il successo per 3-0 ottenuto dalla Fiorentina contro il Pisa nei sedicesimi di Coppa Italia. La sostituzione al 45' non sarebbe stata si natura tecnica, ma fisica. Il difensore rumeno, infatti, ha accusato un piccolo affaticamento muscolare.
La sostituzione all'intervallo è stata a scopo precauzionale per evitare guai peggiori. Le sue condizioni verranno valutate nel dettaglio nelle prossime ore attraverso controlli specifici per capire l'entità del problema. La sua presenza resta in dubbio per il big match di campionato di domenica contro il Napoli, uno snodo fondamentale per il prosieguo della stagione viola.
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