Si chiude definitivamente la pista che accostava Marcelo Brozovic alla Fiorentina. Negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato il nome del regista croato era rimbalzato con forza attorno all'ambiente viola, prima che le voci subissero una frenata e si registrasse anche l'inserimento della Lazio. Ora per l'ex centrocampista dell'Inter si prospetta una nuova destinazione, indirizzata con ogni probabilità a essere quella definitiva.

Il rifiuto alla Fiorentina e l'offerta dell'Al Sadd

Attualmente svincolato, il classe '92 ha ricevuto una proposta economica concreta da parte del club gigliato, che ha messo sul piatto un contratto biennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Di fronte al rifiuto del giocatore, la dirigenza viola ha preferito non rilanciare l'offerta, tirandosi fuori dalla corsa.

A approfittare della situazione è stato l'Al Sadd, squadra che può contare già su calciatori di primissimo livello: da Roberto Firmino, ex Liverpool al centrale italiano Alessio Romagnoli. La formazione qatariota ha mosso passi decisivi nelle ultime ore, riducendo drasticamente la distanza tra le parti grazie a un ingaggio di primissimo livello e garantendo al calciatore centralità tecnica e un ruolo su misura all'interno dello scacchiere della squadra.