La Fiorentina si affida alle mani di David De Gea, chiamato a tornare decisivo già nella trasferta di Venezia. Nel suo primo anno a Firenze il portiere spagnolo aveva spesso salvato la squadra, come contro il Milan nell’ottobre 2024, quando parò due rigori. Nella passata stagione ha invece incontrato maggiori difficoltà, condividendo i problemi di una squadra arrivata a un passo dalla retrocessione.

Al capitano non viene richiesto soltanto un contributo tecnico, ma anche una scossa sul piano emotivo. Alla Fiorentina è mancata soprattutto personalità e De Gea, per esperienza e carisma, dovrà aiutare Vanoli a ricompattare uno spogliatoio apparso fragile e spento. La società continua a credere fortemente in lui, tanto da avergli offerto nel 2025 un contratto triennale da 3 milioni netti a stagione.

Dopo il pesante ko contro il Frosinone, De Gea si era assunto le proprie responsabilità: «Prendiamo sempre gol facili. Sento che c’è fragilità in difesa, manca esperienza dentro il campo». Aveva poi indicato la strada: «Dobbiamo parlarci di più e come giocatore di esperienza devo aiutare la mia squadra». Adesso dovrà trasformare quelle parole in fatti e trascinare la Fiorentina verso la svolta. Lo scrive il Corriere dello Sport.