A pagare dovrebbero essere Jimenez, Dragusin e Viery

Redazione VN

Nuovo/vecchio allenatore, nuova/vecchia difesa. Stasera infatti Vanoli dovrebbe proporre una difesa formata quasi interamente da calciatori che già conosce. A pagare dovrebbero essere Jimenez, Dragusin e Viery, con Dodò, Pongracic e Ranieri in campo dall’inizio. Il dubbio è a sinistra, con Joao Mario in ballottaggio con Valdepenas. In mezzo Fagioli e Ndour, mentre la terza maglia dipende da Atta. Se offrirà garanzie sarà titolare, altrimenti spazio a Brescianini. Infine l’attacco, col probabile esordio dal 1’ di Beto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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